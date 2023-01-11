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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أسوان| دينا الشربيني تتألق وسط النيل.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة من أحدث ظهور لها في أسوان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وظهرت دينا الشربيني وسط نهر النيل، مرتدية طقم كاجوال أنيق، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها.

تحدثت من جديد الفنانة دينا الشربيني عن دخولها في قصة حب بعد المطرب عمرو دياب ، وردت بخجل على سؤال مذيع et بالعربي حينما سألها عن إرتباطها وقالت أه فيه قصة حب بس مش هقول دلوقت. 

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن دخولها في علاقة جديدة بعد انفصالها وقالت خلال برومو برنامج يلا نحكي ":فيه حب طبعا، وهو شخص لذيذ أوي".

وكانت قد عرضت منصة “شاهد VIP” الحلقة الثالثة من مسلسل ”آخر دور" للفنانة دينا الشربيني، كبداية عرض المسلسل ١ ديسمبر.

وجاءت احداث الحلقه الثالثه لتكشف عن تعرض روان " دينا الشربيني " الي التهديد من قبل شخص مجهود كان علي علاقه بالممثلة الشابه " ثراء جبيل " حيث طلب منها عدم التخلص من هاتف الاخيرة والا سيقوم بقتلها كما قان بقتل خادمتها .

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض ثلاث حلقات من المسلسل أسبوعياً من الأربعاء إلى الجمعة ١١ مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت ١٢ منتصف اليل بتوقيت السعودية.

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