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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تكشف خططها لاستخدام اليورانيوم المحلي في الطاقة النووية

السعودية
السعودية

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه إضافة إلى الهيدروجين الأخضر تمتلك المملكة مصادر طاقة بديلة متجددة ونظيفة.

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمته بمؤتمر التعدين الدولي 2023 بالرياضاليوم الأربعاء، إن مته بمؤتمر التعدين الدولي 2023، أن المملكة دشّنت مشروعات الطاقة النووية التي تعد الأولى من نوعها والأقل مصدراً للانبعاثات الكربونية في العالم.

وأضاف أن شركة أودي العربية تخطط لاستخدام اليورانيوم من مصادر محلية لبناء صناعة الطاقة النووية.

وأوضح أن عمليات التنقيب الأخيرة أظهرت وجود حافظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

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وترغب المملكة العربية السعودية في استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تعتزم استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك في مشاريع مشتركة مع شركاء راغبين وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية.

وتابع: سيشمل هذا "دورة الوقود النووي بأكملها التي تتضمن إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامنا الوطني وبالطبع للتصدير".

وجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي، والتزمت الإمارات العربية المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم إعادة معالجة الوقود المستهلك.

 

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