برلمان

مجلس النواب الجديد يستعد لـ الانعقاد.. موعد انطلاق جلسته الأولى

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تزامنا مع اقتراب انتهاء الاستحقاق التشريعي، فور إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، يرغب العديد من المواطنين معرفة موعد انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

و في خطوة تعد الحاسمة لاستكمال تشكيل السلطة التشريعية ومباشرة أعمالها في الإطار الزمني القانوني، يشهد مجلس النواب الجديد نقاشات هامة وخططاً تنفيذية تهم مختلف القطاعات الوطنية، بما يعكس تطلعات المواطنين نحو استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز الأداء البرلماني.

ومع انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، يترقب المصريون جولة الإعادة، ليبدأ بعدها فصلا تشريعيا جديدا ، في أولى جلساته التي من المقرر عقدها 12 يناير المقبل لعام 2026 .

المادة (106) من الدستور، نصت على أن تنتهي مدة مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 12 يناير 2026.

و كان المجلس الحالي قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، لتكتمل مدته الدستورية في التاريخ ذاته من عام 2026.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد في أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد.

موعد نتيجة المرحلة الثانية انتخابات النواب

 الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر إعلانها رسميا طبقا للجدول الزمني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة على مستوى المحافظات.

موعد جولة الاعادة للمرحلة الثانية 

موعد جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، فيما تُجرى داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر 2025، وتشمل الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى لأي سبب من أسباب الفرز أو عدم حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة مما يستلزم جولة إعادة لتحديد الفائز النهائي.

