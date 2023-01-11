بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

لاقى نبأ تبرع الفنان ياسر جلال بـ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر ترحيبا كبيرا في الأوساط الفنية والثقافية بعدما شارك موسم رمضان الماضي في بطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

وفي أول تعليق له أكد ياسر جلال لـ صدى البلد أن ما فعله أقل واجب تجاه وطنه، معربا عن خالص دعمه لصندوق تحيا مصر، وداعيا زملاءه من النجوم بالتبرع.

ياسر جلال يتبرع لصندوق تحيا مصر

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك، قائلا: وتابع كلامه قائلا: "يعلم ربنا ان السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي".

ياسر جلال

وأضاف ياسر جلال: دول العالم أجمع تمر بأزمة كبيرة، وان شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، ونعلى من قيمة التكافل بيننا".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن.