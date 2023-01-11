أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات مفاجئة عن طقس الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة طقس الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك تقلبات جوية تبدأ من غدٍ، الخميس، بسقوط أمطار متوسطة، وأمطار غزيرة على الإسكندرية، ومطروح ودمياط والبحيرة، وتمتد لمحافظات الوجه البحري.

وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "etc" مساء اليوم، الأربعاء، أن الأرصاد الجوية تتوقع لطقس القاهرة أن يشهد استقرارا، وتكون درجات الحرارة غدا في المعدل الطبيعي، مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، متابعة أن حالة طقس الغد والأيام المقبلة ستشهد فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية.

كتل هوائية شمالية

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر في الشتاء تتأثر بتوالي المنخفضات الجوية على البحر المتوسط، ومع دخول فترات المساء اليوم تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية تؤثر على محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وأكد أن "كمية الأمطار خلال فترة المساء تكون متوسطة وحتى الساعات الأولى من صباح غدا الخميس، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد أقل حدة في المناطق الداخلية حيث تصل إلى مناطق الوجه البحري وخفيفة على مناطق القاهرة الكبرى".

القاهرة العظمى 19

ونوه مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، فإن القاهرة سجلت للعظمى 19 درجة والصغرى 11.