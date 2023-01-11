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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوتام يضرب الرحلات الجوية الأمريكية ويسبب خسائر بالمليارات .. فيديو

محمود القط
محمود القط

كشف  الطيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وخبير السلامة الجوية، تفاصيل حالة الشلل التي ضربت المطارات الأمريكية، وتعطل حوالي 12 ألف رحلة جوية، لافتًا إلى حدوث عطل فني في كل ما يخص رحلات الطيران عبر الملاحة الجوية الأمريكية.

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وقال القط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هذا الأمر لم يكن واردًا؛ حيث تم ضرب الطيران الداخلي الأمريكي بشكل كامل، لافًا إلى أن هذا الأمر ضرب كندا حاليًا.

وأضاف خبير السلامة الجوية، مساء اليوم الأربعاء، أن النظام الذي عطّل 12 ألف رحلة جوية في أمريكا يُسمى «نوتام» والذي يشمل حالة الطريق والمطار؛ وهو نظام هام جدًا لا يُمكن الاستغناء عنه، لافتًا إلى أنه يتم نقل حوالي 9 مليون مواطن بشكل يومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الطيار محمود القط، أن ه من خلال نوتام يُمكن للطيار معرفة جميع المشكلات التي قد تواجهه؛ وكيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 3 ساعات على حالة العُطل حاولت أمريكا استخدام خطة بديلة للتعامل مع عطل الحركة الجوية؛ إلا أنها لم تستطع ذلك.

وأكد القط،  أن جميع شركات الطيران في حالة ترقُب بعد الأزمة الأمريكية، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الطيار على خطة للتعامل مع الطائرة في حالة انقطاع الاتصال مع برج المراقبة.

ولفت خبير السلامة الجوية، إلى أن هذه الأزمة ستسبب في خسارة الولايات المتحدة الأمريكية مليارات؛ حيث ستقوم شركات الطيران الأمريكية بدفع تعويضات لـ 9 ملايين مواطن أمريكي تخلّفوا عن السفر نتيجة العُطل الفني.

محمود القط السلامة الجوية المطارات المطارات الأمريكية رحلات الطيران

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