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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف: لا يوجد أزمة في الأرز وهناك فائض 15%

الارز- أرشيفية
الارز- أرشيفية

 

 

 

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة في الأرز، ولكن هناك فائض عن حاجة السوق، إضافة إلى أن الدولة استوردت كمية من الخارج، نتج عنها وجود فائض مرحل بنسبة 15 %.

وتابع ، أن الأرز يزرعه الفلاح، ويسلمه للمضرب الذي يورد لمصنع التعبئة ومنه إلى السوق.

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وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن بعض شركات التعبئة تخلت عن العمل في الأرز بعدما أصبح سلعة تموينية خوفا من أن يخضعوا لقانون التموين.

وأكد أنه لا توجد أزمة أرز في الشارع، ولكن المزارع يحتفظ بالمنتج حتى يرتفع السعر، وبعد صدور قرار بإلزام الفلاح بتسليم جزء من الإنتاج في الأماكن المصرح فيها بالزراعة، ساعد في توفير الأرز في الأسواق

واستطرد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأرز الفاخر الذي يحتوي على أقل من 3 % كسر بـ 18 جنيها، والسايب بـ 12 جنيهًا، والـ 5 % كسر بـ 16 جنيهًا.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى الأسعار العالمية في سلة السلع الغذائية العالمية آخذة في الانخفاض منذ 7 أشهر.

 

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