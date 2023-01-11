ليبي الجنسية ولديه مخالفات.. فرنسا تكشف هوية منفذ عملية الطعن بباريس

حددت وزارة الداخلية الفرنسية، هوية منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية بالعاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى أنه ليبي وتم تسجيله بهويات مختلفة.

وأوضحت الداخلية الفرنسية أن المتورط في تنفيذ الطعن بمحطة قطارات الشمال بباريس عمره 23 عامًا، ووصل فرنسا عام 2020.

ولفتت إلى أنه نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل ولكنها لا تقوم بالترحيل إلى ليبيا.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقًا في محاولة القتل وأوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية.

وبالتالي، فإن التحقيقات لم تنتقل إلى سلطات مكافحة الإرهاب، كما يحدث عادة في الحالات التي يفضل فيها هذا النوع من الفرضيات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المهاجم، الذي أطلقت عليه الشرطة النار بعد وقت قصير من بدء عمليته، أصيب برصاصتين في الصدر وواحدة في الساعد الأيمن.