على الهواء .. بسمة وهبة تعرض ساندويتش فول بـ 3 جنيه

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، فقرة المطبخ، من خلال عرض تجهيزات سندوتشات الفول والطعمية.

وخلال برنامجها، قامت بسمة وهبة، باحتساب تكلفة الفول والطعمية، حيث وصلت تكلفة السندوتش الواحد لـ 3 جنيهات، بعد احتساب كافة المصاريف.



وتعجبت بسمة وهبة، من بيع سندوتش الفول بأكثر من 5 جنيهات، قائلة:"لماذا يتم بيع الفول غالي، بسعر 8 و 9 جنيهات؟..اللي بيبيع عاوز يكسب جنيه ولا جنيه ونص، لكن أكثر من ذلك، فالأمر يؤكد أن البائع والتاجر مدانين.. اتقوا الله في الشعب المصري والمواطن".

وطالبت المسئولين بضرورة الرقابة ومواجهة جشع البائعين والتجار، وخاصة أن سندوتشات الفول والطعمية "اكلة شعبية" ومطلوبة جدًا.