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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يزور الصندوق السعودي

صدى البلد

استقبل المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية بالصندوق السعودي للتنمية الدكتور عبدالله السكران اليوم في مقر الصندوق، وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور غيرد مولر.


و بحسب وكالة أنباء السعودية “واس” وجرى خلال اللقاء استعراض نشاط الصندوق التنموي في الدول النامية على مدى 48 عامًا من خلال الجولة التعريفية في المعرض الدائم في مقر الصندوق.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الشراكة الوثيقة التي تربط الصندوق ببرامج وصناديق ومكاتب الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والجهات التابعة لها على تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أسهمت المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق في تقديم نحو مليار دولار أمريكي لدعم 14 منظمة دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

المملكة العربية السعودية منظمة الأمم المتحدة التنمية المستدام الدول النامية الصندوق السعودي للتنمية

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