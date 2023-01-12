وزيرة الهجرة: مصر تطرح حوافز استثمارية للمصريين بالخارج |تفاصيل



قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مجال الاستثمار إحدى اهم أولويات واهتمامات المصريين في الخارج بشكل عام.



وأكدت السفيرة سها جندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر قناة "النهار"، أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على محاور عديدة وفي مقدمتها الاستثمار.





وأضافت، أن الدولة المصرية تطرح العديد من المحفزات الاستثمارية، ومن ثم يتم نقلها للمصريين للخارج، لافتة إلى أن الوزارة كانت حريصة على التواصل مع المستثمرين من المصريين بالخارج.



وزيرة الهجرة : استحداث منصب جديد في الوزارة





واشارت، إلي أن سيتم استحداث منصب جديد وهو مساعد وزيرة الهجرة لشئون العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، نظرًا لتعدد المشروعات والفرص التي تحظى باهتمام المصريين بالخارج.







ونوهت وزيرة الهجرة إلي، ان تم إعداد قائمة بالأولويات الاستثمارية التي تحظى باهتمام المصريين في الخارج، لطرح فرص استثمارية جديدة لهم لدعم الاقتصاد المصري، موضحة أننا نعمل كممثل للمصريين بالخارج لجذب الاستثمارات داخل الدولة المصرية.



