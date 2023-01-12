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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك الأميرات.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت عائشة بلوك يشبه الاميرات، بشعر ذهبي طويل وكيرلي، وميك اب بسيط يبرز جمالها، وفستان دهبي أنيق.

وحصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "النزوة"، على منصة "شاهد VIP"، والذي يشاركها بطولته خالد النبوي وعمر الشناوي.

"النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

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بالأبيض| عائشة بن أحمد تخطف قلوب الجماهير

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بفستان أسود..عائشة بن أحمد تبهر متابعهيا عبر إنستجرام

انستجرام عائشة بن احمد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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