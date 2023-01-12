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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادى طلعت حرب يناقش “التفاوض والتحكيم الدولي”.. الأحد

صدى البلد

يقيم النادي ندوة ثقافية بعنوان ” التفاوض والتحكيم الدولي” بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأحد ١٥ يناير الجارى، بمقر النادى بالعجوزة .

يتحدث فى الندوة الدكتور حسن وجيه أستاذ اللغويات والعلوم السياسية وخبير التفاوض الدولى بجامعة الأزهر، المستشار الدكتور أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور محمد على إبراهيم أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات .

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صرح السيد شريف خليل، المدير التنفيذي للنادي، بأن النادي أقام العديد من الندوات والصالونات الثقافية الشهرية، لتقديم خدمة ثقافية لأعضائه، والمساهمة فى خلق جيل مجتمعى وتوعوى جديد، وكان آخر هذه الندوات التى اختتم بها النشاط الثقافى لعام ٢٠٢٢ هى ندوة “القوة الناعمة فى خدمة الوطن”، وذلك بالإضافة إلى نشاط النادى الرياضى .

وتشهد الندوة حضور عدد من أعضاء الصالون البحري المصري فى مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ولمحور قناة السويس، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والوادي الجديد الأسبق .

مصر مجلس الوزراء التضامن قضايا الدولة

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