السبت.. لقاء مفتوح مع أشرف العشماوي وهشام الخشن

تحت عنوان “اسأل كاتبك”، تقيم مكتبة المصرية اللبنانية لقاء وحوارا مفتوحا مع الكاتب أشرف العشماوي، والكاتب هشام الخشن، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت 14 يناير.

يقام اللقاء بمقر مكتبة المصرية اللبنانية، مبنى ايكونيا 16 محمد ثاقب، أمام كنيسة المرعشلى، الزمالك.

يذكر أن أشرف العشماوي قاضٍ وروائي مصري من مواليد 1966. صدر له حتى الآن ما يزيد على عشر روايات منها:

رواية «تويا» التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة ل«البوكر» عام 2012. حصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته «البارمان» وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته «كلاب الراعي».