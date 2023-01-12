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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الخميس.. إلحق اشتري Nokia X30 بخصم 4200 جنيه

عرض الخميس..إلحق
عرض الخميس..إلحق اشتري Nokia X30 بخصم 4200 جنيه

تعود شركة نوكيا Nokia الفنلندية من جديد بأقوى هواتفها بأرخص الأسعار التي تجعلها منافسة لهواتف سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي بجدارة.

 

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، من أفضل العروض التي رأيناها هي عرض على هاتف نوكيا Nokia X30 بقيمة 130 يورو (أي ما يعادل 4200 جنيه مصري) على موقع أمازون ألمانيا، ليصل سعره بعد الخصم 330 يورو.

 

مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30

 

جاء هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية زجاجية للشاشة من نوعGorilla Glass Victus.

 

ويعمل  هاتف نوكيا Nokia X30 5G  بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 695، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت. 

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يقدم هاتف نوكيا كاميرا خلفية مزدوجة ، حيث إن الكاميرا الرئيسية منها تكون بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

 

يحتوي هاتف نوكيا Nokia X30 5G، على بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 33 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.

 

جدير بالذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بفضل دعمه لمعيار IP67.

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