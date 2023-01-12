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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون سبب واضح.. بيلاروسيا تعتقل مرشح الرئاسة السابق المنافس لـ لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أفادت تقارير إعلامية باعتقال السياسي المعارض الذي وقف ضد الزعيم القديم ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2020.

تم اعتقال أندريه ديميترييف، 41 عاما، وهو ناشط يقود حركة اجتماعية مناهضة للوكاشينكو، في العاصمة مينسك يوم الأربعاء، وفقًا لرسالة نُشرت على صفحته على فيسبوك.

وأضافت أن سبب احتجازه لم يعرف بعد.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات في بيلاروسيا على الاعتقال.

وأعلن لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، فوزه في انتخابات عام 2020، التي شابتها مزاعم بتزوير الناخبين وقمع شديد للمعارضة من قبل السلطات الموالية للوكاشينكو.

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أثار إعلانه فوزه على مرشحة المعارضة البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية التي خرج فيها مئات الآلاف من البيلاروسيين إلى الشوارع وحثوا لوكاشينكو على التنحي.

وأظهرت النتائج الرسمية أن ديميترييف جاء في المركز الرابع في الانتخابات بنسبة 1.2٪ من الأصوات.

وقام لوكاشينكو، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقمع الاحتجاجات بعنف وصعد منذ ذلك الحين حملة قمع لإسكات المعارضة السياسية المحلية.

وتقدر جماعات حقوقية أن هناك نحو 1500 سجين سياسي في بيلاروسيا نتيجة حملة القمع.

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