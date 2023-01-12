صحة الغربية: الانتهاء من تطوير مستشفى حميات زفتي ودعمه بالتجهيزات الطبية |صور

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال الانتهاء من التطوير بمستشفى حميات زفتي ، حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وجاري تجهيز المستشفي بالتجهيزات الطبيه ، وشدد على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والتي تأتي استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الغربية .

وأوضح وكيل وزارة ، إنه تم الإنتهاء من إنجاز 90% من أعمال التطوير واكتمال الأقسام بالمستشفى ، وأن جميع أعمال التطوير بالمستشفى تسير حسب الجدول الزمنى المخطط لها ، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

كما قام بالمرور على مستشفى السنطة المركزي ، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بدأ جولته بتفقد العيادات الخارجية للتأكد من تواجد القوى البشرية، ومناظرة معدل التردد على العيادات المختلفة،

والأقسام الداخلية، وقسم العناية المركزة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلاله، والتأكد من سلامة الأجهزة، واستيفاء الملفات الطبية ، وتوافر المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة وتوافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته، ومتالعة أعمال التطوير الجارية بمستشفى السنطه

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