كانت في طي النسيان|خبيرة طاقة: مشروعات الرمال السوداء لها عائد اقتصادي كبير.. فيديو

أكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة، أن افتتاح مشروعات مصانع الرمال السوداء، سيكون لها عائد اقتصادي كبير للغاية.

وقالت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه بعد سنوات من تراكم الرمال السوداء والتي كانت في طي النسيان، تقرر أخيرًا أن يتم استخدامها واستغلالها، وإضافتها للمشروعات القومية.

وأضافت، أن افتتاح مشروعات الرمال السوداء كانت بمثابة مفاجأة للعالم أجمع، كما أن اكتشاف الركائز السوداء في الأرض وفصلها وتسويقها، أمر في غاية الأهمية على المستوى الاقتصادي.

وتابعت، أن الأرباح التي يدرها مشروع الرمال السوداء في عدة مناطق محسوبة وملموسة، إذ تدر كل منطقة من المناطق سنويا، نحو 255 مليون دولار، كمرحلة مبدئية.

وأردفت، أن مصر لديها 11 موقعاً على سواحلها، تحتوي على هذه الثروة التي كانت منسية، وهو ما يفتح الباب لخلق فرص عمل جديدة، وعمل تنمية اجتماعية ومجتمعية.



