عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت في طي النسيان|خبيرة طاقة: مشروعات الرمال السوداء لها عائد اقتصادي كبير.. فيديو

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة، أن افتتاح مشروعات مصانع الرمال السوداء، سيكون لها عائد اقتصادي كبير للغاية.

وقالت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه بعد سنوات من تراكم الرمال السوداء والتي كانت في طي النسيان، تقرر أخيرًا أن يتم استخدامها واستغلالها، وإضافتها للمشروعات القومية.

وأضافت، أن افتتاح مشروعات الرمال السوداء كانت بمثابة مفاجأة للعالم أجمع، كما أن اكتشاف الركائز السوداء في الأرض وفصلها وتسويقها، أمر في غاية الأهمية على المستوى الاقتصادي.

وتابعت، أن الأرباح التي يدرها مشروع الرمال السوداء في عدة مناطق محسوبة وملموسة، إذ تدر كل منطقة من المناطق سنويا، نحو 255 مليون دولار، كمرحلة مبدئية.

وأردفت، أن مصر لديها 11 موقعاً على سواحلها، تحتوي على هذه الثروة التي كانت منسية، وهو ما يفتح الباب لخلق فرص عمل جديدة، وعمل تنمية اجتماعية ومجتمعية.

 

خبيرة الطاقة الرمال السوداء الرمال الصباح الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

ابنه مات بسببه.. السرطان يهدد حياة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأحد| صرف معاش تكافل وكرامة.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية لهذه الفئات

وصلت لـ سيول | أمطار رعدية غزيرة بشرق الإسكندرية

وزير الرياضة يفتتح تطوير مركزي شباب بهرمس ومنشأة القناطر بالجيزة

عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

تويتر تقر بالفضيحة.. بيع بيانات ملايين المستخدمين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

سعر الدولار في البنوك .. وتراجع كبير في أسعار الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

عالمي.. الأهلي يسعى لضم الموهبة الإسبانية من الدوري التركي |فيديوجراف

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ