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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابنه مات بسببه.. السرطان يهدد حياة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي وزوجته
الرئيس الأمريكي وزوجته

إستطاع فريق من الأطباء، أمس الأربعاء، في إزالة أجزاء سرطانية من السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، التي كانت في حالة خطر، ويباشرها طبيب البيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن قد توجهت برفقة الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي ،على متن المروحية الرئاسية إلى مركز والتر ريد الطبي بضواحي واشنطن لإجراء جراحة في العيادة الخارجية.

وقالت المتحدثة باسمها، فانيسا فالديفيا، في بيان لها، :"إن السيدة الأولى عادت في وقت لاحق الأربعاء وكانت بخير وبحالة معنوية جيدة”.

وكان الأطباء قد حددوا لها موعدا لجراحة بسيطة لإزالة نتوء قرب عينها اليمنى وتحديد ما إذا كان ذلك سرطانيا.

وتم إجراء العملية بتخدير موضعي وتعتبر فعالة في القضاء على تكوينات سرطانات جلدية إذا أجريت في وقت مبكر.

ويعد مرض السرطان عدو للرئيس الأمريكي بايدن لأن هذا المرض خطف ابنه بو في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه.

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