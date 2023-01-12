عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

ضبط رجال المباحث تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من عامل ، مقيم دائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه ، حال توقفها أمام العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم تم إستهدافهم وضبطهم وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وحيازة السلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى .

كما إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، وأقروا بإرتكابهم عدد (7) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى الدراجات النارية "متحصلات وقائع السرقة" بالبيع لدى عميليهما ("سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) وتم بإرشادهم ضبط المذكورين وكذا الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وضبط بحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار ) .

وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون الدراجات من متحصلات وقائع سرقة وحيازة أحدهما للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.