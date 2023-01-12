الجيش الأوكراني: بيلاروسيا لا تشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا لنا

أكد قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي نايف، اليوم /الخميس/، أن بيلاروسيا لا تشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا لكن قوات الدفاع الأوكرانية تزيد تدريجياً من قدراتها الدفاعية على الحدود.

وقال نايف -وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- إنه "في الوقت الحالي، لا يشكل الوضع من جانب بيلاروسيا تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا، نحن على اتصال دائم بشركاء أجانب ، على وجه الخصوص ، مع شركاء من الولايات المتحدة وبولندا وحاليًا، لم تتغير وحدات القوات المسلحة البيلاروسية المنتشرة على طول حدود ولايتنا سواء من حيث الحجم أو الجودة".

وأشار إلي أن القوات الأوكرانية على دراية بالمعلومات الحالية وتحافظ على أداء المهام الموكلة لها بشكل احترافي من خلال زيادة قدراتها الفعلية بشكل تدريجي والانخراط في إجراءات لتحسين مهارات أفرادها.

