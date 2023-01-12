تاريخيًا.. المغرب: تحويلات المغتربين تسجل ارتفاعا كبيرا

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا تاريخيا بنسبة 37 في المائة في سنة 2021، وبنسبة 13 في المائة في سنة 2022.

وقال الجواهري خلال اشغال منتدى حول تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمهاجرين الأفارقة، اليوم الخميس بالرباط، إن حصة تحويلات المغاربة في الخارج تصل إلى %8 من الناتج الداخلي الخام، بحيث تمول ثلث العجز التجاري وتمثل نحو %20 من الموارد التي تجمعها الأبناك.

وأوضح الجواهري أن السلطات العمومية وبنك المغرب نسقت وتنسق مع القطاع البنكي من أجل تدعيم هذه الدينامية، قصد تشجيع تعدد القنوات وتخفيض تكاليف عمليات التحويل.

وأضاف أن المغرب طور البنية التحتية البنكية منذ عقود، مرتكزا على حضور بنيات التحويل وقربها من أجل مواكبة مغاربة الخارج في دول اقاماتهم.

وذكر أن البنوك المغربية حاضرة في 27 بلدا في إفريقيا وتتوفر على فروع ووكالات في 7 دول أوروبية وتمثيليات في عدة مناطق.

من جهة أخرى، أبرز والي بنك المغرب، أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن تحويل الأموال خلال العقود الأخيرة بلغ في مجمله نحو 7 آلاف مليار دولار منها نحو 870 مليار دولار نحو أفريقيا، وهو ما يعادل 1.5 مرة حجم الاستثمارات الخارجية.

وقال إن حجم التحويلات نحو افريقيا خلال فترة الأزمة كان طوق أمام للدول المستقبلة، مشيرا إلى أنه في سنة 2021 سجلت التحويلات المالية نحو افريقيا زيادة بـ %14، فيما عرفت زيادة بـ %10 على المستوى العالمي، وفق أرقام البنك الدولي.