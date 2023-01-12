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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفجار داخل المركب.. القصة الكاملة لـ مصرع صيادين في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي  صيادين مصرعهما خلال رحلة صيد على أحد مراكب الصيد بمنطقة برانيس جنوب البحر الأحمر بعد انفجار داخل المركب، تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

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كانت قد تلقت غرفة عمليات مدينة مرسى علم اخطار بمصرع عمرو محمد محمو البدراوى 45 سنة ومحمود محمد اسماعيل 44 سنة ، بعد انفجار بغرفة التحكم بالفريون بمركب النجمة الذهبية جنوب البحر الأحمر بمنطقة برانيس ، وقد انتابت حالة من الحزن أهالي مدينة عزبة البرج وأهالي قرية كفر حميدو في محافظة دمياط، ، حيث أن الصيادين من أبناء قرية كفر حميدو .

 

وفى سياق أخر شيدت الدولة ضمن المخطط الاستراتيجى لتطوير مدينة الغردقة السياحية أكبر منطقة خدمات متكاملة لبيع الأسماك، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة السياحية، وكذلك لتكون تجربة جديدة للوفود السياحية التى تصل بحلقة السمك القديمة ضمن رحلات جولات البلد الجديدة، 

بدأت أعمال التطوير بحلقة سمك الغردقة، فى يناير من العام الجارى حيث تم نقل تجار الأسماك من مكان الحلقة وإنشاء حلقة مؤقتة لبيع الأسماك لحين الانتهاء من أعمال التطوير التى استغرقت مدة عام تقريبا، بإشراف من من جهاز الاسكان والتعمير، وتنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة 30 مليون جنيه وعلى مساحة 6379 متر مربع. 

 

وافتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى حلقة السمك الجديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، والذى أكد خلال الافتتاح أن حلقة السمك الجديدة تمت أعمال التطوير بها لتحسين الصورة الذهنية للمدينة السياحية واستقبال ضيوفها بشكل حضارى، وذلك بتوجيه من القيادة السياسية لابراز جمال المدينة وتحسين الصورة الذهنية لها. 

 

 

 

كما أكد محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاحه حلقة السمك أن عملية تطوير الحلقة جاءت لتقديم جميع الخدمات اللوجستية داخلها، لافتًا إلى أن عملية التطوير تمت على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية لتناسب طبيعة المنطقة، وخاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير. 

 

 

 

وكشف أن أعمال التطوير شملت إنشاء منطقة خدمات كاملة داخل حلقة السمك"، لتوفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل الحلقة، وأن تلك الحلقة يزورها عدد كبير من السياح ضمن رحلات الستى تورز " جولات البلد " التى تستقبلها الحلقة يوميا، لمشاهدة الأسماك المختلفة التى يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

 

 

 

وتضم حلقة السمك الجديدة أنظمة حديثة فى صرف المياه والأنظمة الخاصة بالحريق والتبريد، كما تتميز بوجود دوره منظمه لعملية توريد وبيع الأسماك وطهيها، إضافة إلى تزويدها بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما تضم 54 شادر بمساحة 12 مترا لكل منهم و9 محلات بمساحة 20 مترا لكل منهم، ومصنع ثلج وغرفة ثلاجات ومكاتب إدارية ودورات مياه، وخلافه وهذه الأعداد بزيادة كبيرة عن الحلقة القديمة لاستيعاب الزيادة المستقبلية.

البحر الأحمر مدينة الغردقة مدينة مرسى علم مصرع صيادين انفجار

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