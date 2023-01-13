صحي ولذيذ.. طريقة عمل الشيتوس بأقل التكاليف

اذا كنتي تحاولين تقديم تسالي بمنزلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيتوس

المكونات

بيضة

كوب دقيق ذرة أصفر مطحون ناعم ومنخول

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة نشا

نصف كوب جبنة شيدر مبشور

زيت للقلي

ماء

خطوات التحضير



يخلط الدقيق، والملح، والكركم، والبابريكا، و بودرة البصل، والبيكنج بودر، والنشا.

يضاف إليهم الجبنة الشيدر وتخلط جيدا، حتى تمتزج الجبن بباقي المكونات.

نضع البيضة على الخليط، ونضيف الماء شيئاً فشئ وتخلط جيدا بالمضرب، حتى يصبح قوامها اكثر سمكاً من الكيكة.

يوضع العجين في كيس حلواني ويقطع طرفه.

نضع زيت غير غزير في المقلاة حتى يسخن، ونبدأ في وضع العجين في الزيت.

نراعي أن تكون الأصابع غير منتظمة الشكل.

ننتظر ثواني ثم نخفف النار حتى يكتمل نضجها، وتصبح مقرمشة.

نخرجها من الزيت وتوضع على ورق لتصفية الزيت.

توضع في الأطباق بعد أن تبرد تماماً، وتقدم.

ملحوظة:



يمكنك تزويد اللون أو تخفيفه بإضافة أو تقليل الكركم والبابريكا الحمراء حسب الرغبة