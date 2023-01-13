عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحي ولذيذ.. طريقة عمل الشيتوس بأقل التكاليف

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم تسالي بمنزلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيتوس
المكونات
بيضة
كوب دقيق ذرة أصفر مطحون ناعم ومنخول
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة صغيرة نشا
نصف كوب جبنة شيدر مبشور
زيت للقلي
ماء

خطوات التحضير

يخلط الدقيق، والملح، والكركم، والبابريكا، و بودرة البصل، والبيكنج بودر، والنشا.
يضاف إليهم الجبنة الشيدر وتخلط جيدا، حتى تمتزج الجبن بباقي المكونات.
نضع البيضة على الخليط، ونضيف الماء شيئاً فشئ وتخلط جيدا بالمضرب، حتى يصبح قوامها اكثر سمكاً من الكيكة.
يوضع العجين في كيس حلواني ويقطع طرفه.
نضع زيت غير غزير في المقلاة حتى يسخن، ونبدأ في وضع العجين في الزيت.
نراعي أن تكون الأصابع غير منتظمة الشكل.
ننتظر ثواني ثم نخفف النار حتى يكتمل نضجها، وتصبح مقرمشة.
نخرجها من الزيت وتوضع على ورق لتصفية الزيت.
توضع في الأطباق بعد أن تبرد تماماً، وتقدم.

ملحوظة:

يمكنك تزويد اللون أو تخفيفه بإضافة أو تقليل الكركم والبابريكا الحمراء حسب الرغبة

طريقة عمل الشيتوس شيتوس الشيتوس الشيتوس بالمنزل شيتوس صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

أزمة جديدة في الزمالك بسبب فيريرا ..تفاصيل

ترشيحاتنا

بتقلدنى | أحلام تفتح النار على جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو .. اعرف القصة

تعرف على سعر الدولار العالمي مقابل اليورو اليوم الجمعة

يله حسن الختام وربنا يتمم بخير .. علي جمعة: فيها سر عجيب وعلامة

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

إبراهيم حسن: المصري له ركلة جزاء أمام الأهلي والمصري كان ندًا في المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

سبب زيادة الزلازل.. جدل حول اصطدام النجم الطارق بالأرض في رمضان

بوزن زائد | ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب بحفلها فى الكويت .. صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ