عضو بـ مبادرة “ابدأ”: رفضنا التعامل مع بعض الشركات

قال عبدالرحمن عمر٫ عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”٫ إن مبادرة ابدأ هي الذراع التنفيذي لمبادرة دعم الصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالرحمن عمر٫ عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”٫ على قناة “المحور”٫: “ كان هناك رصد للواقع الحالي للصناعة بسبب الأزمات العالمية٫ وكنا مدركين أننا داخلين علر مرحلة تغير حقيقي في سلاسل الإمداد والتوريد”.



وأشار: "رفضنا التعامل مع بعض الشركات والمصنعين الذين رفضوا توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا محليا”٫ موضحا: “مبادرة ابدأ تتمتع بطابع القطاع الخاص وتعمل وفق آليات السوق”.



وأوضح عبدالرحمن عمر٫ عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”٫: “رصدنا للواقع أعطانا فرصة أنه من الممكن أن تصبح مصر مركز لوجيستي إقليمي لكثير من المصانع٫ خاصة بعد نجاح مصر في توفير فوائض للطاقة”.

