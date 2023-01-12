خروج معظم مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان ماعدا السائق

خرج منذ قليل جميع المصابين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص عند منطقة بهاريف بمدينة أسوان مساء اليوم الخميس ما عدا السائق، وذلك بعد تحسن حالتهم حيث أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بينهم 10 طلاب مدارس مصابون نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة بهاريف بجوار موقف الأقاليم بمحافظة أسوان.

وتلقى المصابون العلاج والرعاية الطبية بمستشفى أسوان الجامعى الذي استقبل الحالات وعمل الإجراءات اللازمة للمصابين للاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

حوادث متفرقة

وقد زار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، المصابين، ووجّه بتقديم كافة الرعاية الطبية وإنهاء إجراءات خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية.

وتبين أن جميع المصابين في الحادث تم خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ما عدا سائق الميكروباص تم وضعه تحت الملاحظة؛ وذلك لاستكمال علاجه وسوف يتم خروجه فور تحسن واستقرار حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كلّف نائبته الدكتورة غادة أبو زيد يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة، بزيارة الطلاب والمصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وجاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان وهو ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا من بينهم 10 طلاب مدارس.