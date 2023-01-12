عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج معظم مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان ماعدا السائق

نائب رئيس جامعة أسوان
نائب رئيس جامعة أسوان يزور مصابى حادث تصادم سيارتين

خرج منذ قليل جميع المصابين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص عند منطقة بهاريف بمدينة أسوان مساء اليوم الخميس ما عدا السائق، وذلك بعد تحسن حالتهم حيث أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بينهم 10 طلاب مدارس مصابون نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة بهاريف بجوار موقف الأقاليم بمحافظة أسوان.

وتلقى المصابون العلاج والرعاية الطبية بمستشفى أسوان الجامعى الذي استقبل الحالات وعمل الإجراءات اللازمة للمصابين للاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

 

 

حوادث متفرقة 

وقد زار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، المصابين، ووجّه بتقديم كافة الرعاية الطبية وإنهاء إجراءات خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية.

وتبين أن جميع المصابين في الحادث تم خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ما عدا سائق الميكروباص تم وضعه تحت الملاحظة؛ وذلك لاستكمال علاجه وسوف يتم خروجه فور تحسن واستقرار حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كلّف نائبته الدكتورة غادة أبو زيد يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة، بزيارة الطلاب والمصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وجاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان وهو ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا من بينهم 10 طلاب مدارس. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تزايد الطلب.. شعبة الدواجن تكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. فيديو

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

مساعدة من الداخل.. رئيس البرازيل يفجر مفاجأة بشأن اقتحام القصر الرئاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

فيديو

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ