لأول مرة .. آبل تقدم MacBook Pro بشاشة تعمل باللمس في 2025

تعمل حاليا شركة آبل الأمريكية على تطوير أجهزة MacBooks المزودة بلوحة تعمل باللمس. على الرغم من أن المخطط حتى الآن لم يكتمل ولم لم يتم الانتهاء منه، إلا أن مصادر أفادت إلى "بلومبرج" أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل باللمس من Apple أن تصل للأسواق العالمية بحلول عام 2025.

بالنسبة إلى العلامة التجارية الأمريكية التي سبق وصرحت أن اللمس أفضل على منتج مثل iPad ، فإن شاشة MacBook التي تعمل باللمس ستكون تغييرًا كبيرًا في نظرة الشركة وسياساتها للمستقبل لكن لن يكون هناك خروجًا كبيرًا عن التصميم التقليدي لأجهزة الكمبيوتر المحمول المقدمة من Apple.

MacBook Pro

من المحتمل أن تظل شاشات أجهزة MacBook Pro المستقبلية التي تعمل باللمس تعمل بنظام macOS وتتضمن لوحة تتبع ولوحة مفاتيح قياسية، ولكن ستكون على غرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة العاملة بنظام تشغيل ويندوز Windows وأجهزة الـ 2 في 1 ، فإنها ستدمج الإيماءات مع الضغط بالإصبع على علامة التبويب. يقول التقرير إن آبل قد توسع العمل باللمس لتشمل موديلات أخرى من أجهزة Mac ولكن في مرحلة لاحقة، لكنها لا تخطط حاليًا للجمع بين نظم تشغيل macOS و iPadOS.

إضافة إلى ذلك ، يؤكد التقرير أن شركة "آبل" تقوم بتحويل شاشات ماك الخاصة بها إلى OLED كجزء من استراتيجية وعملية إصلاح شامل لأجهزة الـ MacBook Pro. تحتوي حواسيب Mac الحالية على شاشات LCD ، بينما تستخدم أجهزة iPhone باستثناء هاتف iPhone SE وساعات Apple شاشات OLED.

سبق أن أطلقت Apple شريط Touch Bar في عام 2016 كحل وسط يجمع بين الشكل التقليدي لأجهزة ماك وبين شاشة اللمس الكاملة ولكنها ألغته في 2021 بعد فشل ذريع وانتقادات من قبل المستخدمين بأنها خاصية بلا أي جدوى، تضمن الشريط الموجود فوق لوحة المفاتيح بعض الاختصارات والإعدادات وغيرها من المدخلات سهلة الوصول لها عن طريق اللمس، ولكن لم يتم قبولها مطلقًا من قبل المطورين أو العملاء الأكثر ولاءً لعلامة Apple التجارية، وتمت إزالتها مع Apple MacBook Pro 2021.

على الرغم من ستيف جوبز سبق وأن أوضح مرارا وتكرارا أثناء حياته بأنه لن يقدم ماك بوك يعمل باللمس وأن هذا الأمر ينتمي لهواتف آيفون فقط، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتطور فيها الشركة بطرق تتعارض مع "مبادئ ستيف". على سبيل المثال ، سخر ستيف سابقا من أجهزة iPhone كبيرة الحجم، والأجهزة اللوحية الصغيرة ، وأقلام أجهزة iPad ؛ اليوم ، تبيع Apple بكل سرور iPhone 14 Pro Max و iPad mini و Apple Pencil.