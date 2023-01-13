قبل طرحه رسميا.. مواصفات هاتف vivo X Flip القابل للطي

تمتلك شركة فيفو Vivo حاليا هاتفين قابلين للطي متاحين في الأسواق الصينية وهما Vivo X Fold و X Fold + ، ولكنها على وشك إطلاق جهاز جديد بإمكانيات أعلى لمنافسة قوية بالأسواق العالمية هذه المرة.

فيفو تنافس سامسونج Galaxy Z Fold 4

تعمل "فيفو" على قدم وساق لتصنيع جهاز آخر قيد التجارب حاليا، ولكن هذه المرة بتصميم وإمكانيات تجعله ندا و منافسًا لهاتفي Galaxy Z Fold 4 و Oppo Find N2 Flip وسيكون اسمه Vivo X Flip.

من المتوقع أن تطلق الشركة Vivo X Flip القابل للطي خلال الربع الأول من العام الحالي، سبق وأفادت تقارير إلى أن الشاشة الخارجية ستكون مستطيلة وتحت جزيرة الكاميرا ، واليوم تكشف تسريبات جديدة مزيدا من التفاصيل.

Vivo X Flip

مواصفات vivo X Flip

سيتبع Vivo X Flip نفس لغة تصميم سلسلة هواتف فيفو X90 ، مع وجود مفصلات الألمنيوم ، ستكون الشاشة الخارجية بعرض 682 بكسل ، وستكون هناك كاميراتان فقط في الخلف في جزيرة دائرية، مع مساحة كافية لعلامة ZEISS التجارية.

ستكون الشاشة الداخلية بعرض 1080 بكسل ، على غرار ما تقدمه الشركات المنافسة أمثال سامسونج Samsung و أوبو Oppo و موتورولا Motorola مع شاشة بجودة Full HD + سواء في الخارج أو من الداخل، الوحيدة التي تقدم شاشات أكبر وبكثافة بيكسلات أعلى قليلا هي هواوي Huawei فقط.

Vivo X Flip

سيكون مفتاح التحكم في الصوت على الجانب الأيمن من الهاتف، مع وجود زر التشغيل على نفس الجانب وتحت مفتاح التحكم في الصوت مباشرة ولكنه سيكون أكثر بروزا ،مع وجود ماسحًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب أيضا. يعد إعداد الكاميرا المزدوجة ليس مفاجئا تماما لأن وجود مستشعرات أكثر من اثنين في جهاز قابل للطي سيؤثر بالسلب على نقاء الصورة وجودتها.

سيكون هاتف vivo X Flip مزود بمعالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول وبالتالي هو لن يكون سريع للغاية.