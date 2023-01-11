هاتف vivo Y100 القادم من فيفو يتحدى ارتفاع الأسعار .. مواصفات

أفادت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد لفئة الشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص ، وإمكانات جديدة، حيث من المرجح أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، وهو أمر سيكون فرصة كبيرة لقطاع كبير من المستخدمين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.

وبحسب موقع FoneArena فإن هاتف فيفو القادم vivo Y100 من فئة Y التي تعد أرخص فئات هواتف فيفو، قد ظهر بالفعل على عدد منصات الهواتف الذكية مثل Google Play Console وGeekbench، كما حصل على الاعتماد من عدد من وكالات الهواتف.

وسيأتي هاتف فيفو vivo Y100، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، وبقياس 6.2 بوصة، مع جودة +FHD ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، مع كثافة 442 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة ، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية.



ومن المتوقع أن يقدم هاتف فيفو vivo Y100، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعري للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.



وسيعمل هاتف فيفو vivo Y100 ، بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 900 SoC من شركة ميديا تيك، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G68 MC4 ، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجابايت قابلة للتوسيع من نوع UFS 3.1.



وسيحتوي هاتف فيفو vivo Y100 ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 واط، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ونظام التشغيل أندرويد 13، كما أنه من المرجح أن يدعم الهاتف الجيل الخامس من الاتصالات.