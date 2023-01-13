إطلالة ناعمة لـ ريم مصطفى عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وتألقت ريم مصطفى بإطلالة ناعمة بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيه.

وحلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج بجد في الراديو مع مروان يونس، على محطة راديو إنرجي 92.1 مساء الخميس، للحديث عن نجاحاتها الأخيرة وأعمالها الدرامية التي تصدرت قوائم المشاهدات كان آخرها "طير بينا يا قلبي" و"دوبامين" و"الثمانية".

وقالت ريم مصطفى إنها تستعد حاليا لخوض الدراما الرمضانية بدورها في مسلسل "سر السلطان" كما أعلنت منذ أيام، ورفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة للجمهور.

ووصفت ريم مصطفى في تصريحاتها لـ إنرجي، مسلسل الثمانية بأنه كان من أصعب الأدوار والأعمال التي قدمتها لأنه كان يتطلب تحضيرات معينة لكي تقوم بشخصية قاتلة محترفة.