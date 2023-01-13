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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: لبنان قادر على اختيار رئيس دون تدخل خارجي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن لبنان قادر على اختيار رئيس له دون تدخل خارجي.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن الوزير، قوله عقب وصوله إلى مطار بيروت، مساء الخميس: "لبنان قادر على اختيار رئيس له، وإيران تدعم الشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان"، بحسب تعبيره.

الحوار والاتفاق

ودعا عبداللهيان "كافة التيارات السياسية في لبنان للعمل على طريق الحوار والاتفاق في أسرع وقت لانتخاب رئيس لهذا البلد وإتمام العملية السياسية في لبنان".

وأضاف: "لا شك لدينا في أن التيارات السياسية المختلفة في لبنان ستكون قادرة على تعيين رئيسها بكفاءة ودون أي تدخل خارجي".

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وعن أهداف زيارته إلى لبنان، قال عبداللهيان: "تمت رحلتي إلى بيروت بدعوة من وزير الخارجية اللبناني (عبد الله بوحبيب) بهدف إجراء مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المشاورات بشأن آخر التطورات في فلسطين".

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كان في استقبال عبداللهيان في مطار بيروت.

وقال بري خلال استقبال عبداللهيان: "آمل أن تؤدي هذه الرحلة إلى توسيع العلاقات بين البلدين وفي مختلف القضايا قدر الإمكان".

وكانت آخر زيارة قام بها عبداللهيان إلى بيروت، في مارس 2022، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وفشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة في منتصف ديسمبر الماضي، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتتهم كتل برلمانية، نواب حزب الله وحلفائه المدعومين من طهران، بتعطيل انتخاب الرئيس.

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