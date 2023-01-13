وفاء عامر ناعية والد ريم البارودي : ربنا يصبرك على قدر حبك له

نعت الفنانة وفاء عامر والد ريم البارودي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت وفاء عامر صورة ل ريم البارودي برفقة ووالدها وعلقت قائلة : والد الفنان ريم البارودي في ذمة الله يارب يصبرك يا ريم علي قدر حبك له وحبة ليك الفاتحة.

حالة من الانهيار انتابت الفنانة ريم البارودي أثناء تشييع جثمان والدها داخل مسجد السلام بمدينة نصر.

وحرص على حضور جنازة والد الفنانة ريم الباردوي، عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائها المقربين وعلى رأسهم الفنانة زينة.

وتوفي والد الفنانة ريم البارودي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكانت طلبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل المستشفى عبر ستوري حسابها على إنستجرام.