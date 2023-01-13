سعر لكزس UX موديل 2023 في السعودية | صور

تمتلك السيارات الرياضية الفاخرة قاعدة شعبية عريضة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس باقة من أقوى السيارات في هذه الفئة، وتعتبر أحد العلامات الفرعية لعملاق صناعة السيارات "تويوتا".

لكزس UX موديل 2023

مواصفات السيارة لكزس UX موديل 2023

تعتمد السيارة لكزس UX على محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 168 حصان عند 6,600 لفة بالدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن متر عند 4,800 لفة بالدقيقة مقترن بناقل حركة تتابعي متغير CVT موجه إلى نظام دفع أمامي.

لكزس UX موديل 2023

تتوفر السيارة لكزس UX موديل 2023 من الداخل بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة مثل حساسات أمامية وخلفية كاميرا الرؤية الخلفية، مثبت السرعة وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركبة للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، وبرنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

لكزس UX موديل 2023

تتوفر السيارة لكزس UX موديل 2023 من الداخل بمجموعة من التقنيات والتجهيزات أبرزها شاشة معلومات وترفيه 8 بوصة أو 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ، ومصابيح أمامية من نوع LED ثنائية أو ثلاثية الشمعة حسب الفئة، جنط 17 بوصة أو 18 بوصة دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكي، ومكيف هواء أوتوماتيك.

لكزس UX موديل 2023

سعر السيارة لكزس UX موديل 2023

لكزس UX موديل 2023 الفئة الأولىAA Elegant بسعر 179,400 ريال

لكزس UX موديل 2023 الفئة الثانيةFA F-Sport Base بسعر 188,600 ريال

لكزس UX موديل 2023 الفئة الثالثة BB Excellence بسعر 207,000 ريال