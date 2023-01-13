عاجل
بعد سلسلة من العواصف التاريخية.. إعصار جديد يهدد كاليفورنيا|شاهد نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد أخبار التعليم | نكشف تفاصيل المنح المقدمة من برنامج الكليات المجتمعية للعام 2023.. لطلاب جامعة حلوان راغبي دراسة الإنجليزية .. التسجيل بالدورات التدريبية عبر هذا الرابط ضبط 110 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بالمنوفية تفاصيل إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لكزس UX موديل 2023 في السعودية | صور

لكزس UX موديل 2023
لكزس UX موديل 2023

تمتلك السيارات الرياضية الفاخرة قاعدة شعبية عريضة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس باقة من أقوى السيارات في هذه الفئة، وتعتبر أحد العلامات الفرعية لعملاق صناعة السيارات "تويوتا".

بداية من 170 ألف درهم.. 5 سيارات فاخرة في الإمارات | صور

أرخص 5 سيارات ياباني مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة| صور

 لكزس UX موديل 2023

مواصفات السيارة لكزس UX موديل 2023

تعتمد السيارة لكزس UX على محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 168 حصان عند 6,600 لفة بالدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن متر عند 4,800 لفة بالدقيقة مقترن بناقل حركة تتابعي متغير CVT موجه إلى نظام دفع أمامي.

 لكزس UX موديل 2023

تتوفر السيارة لكزس UX موديل 2023 من الداخل بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة مثل حساسات أمامية وخلفية كاميرا الرؤية الخلفية، مثبت السرعة وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركبة للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، وبرنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

 لكزس UX موديل 2023

تتوفر السيارة لكزس UX موديل 2023 من الداخل بمجموعة من التقنيات والتجهيزات أبرزها شاشة معلومات وترفيه 8 بوصة أو 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ، ومصابيح أمامية من نوع LED ثنائية أو ثلاثية الشمعة حسب الفئة، جنط 17 بوصة أو 18 بوصة دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكي، ومكيف هواء أوتوماتيك.

 

 لكزس UX موديل 2023

سعر السيارة لكزس UX موديل 2023

لكزس UX موديل 2023 الفئة الأولىAA Elegant  بسعر 179,400 ريال 

لكزس UX موديل 2023 الفئة الثانيةFA F-Sport Base  بسعر 188,600 ريال 

لكزس UX موديل 2023 الفئة الثالثة BB Excellence بسعر 207,000 ريال 

لكزس UX موديل 2023 لكزس السيارات الرياضية السعودية لكزس UX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 110 وتكشف عن سيارة خاصة

بورصة السيارات.. زيادة 15 ألف جنيه لأسعار فورد ايكو سبورت

للشباب.. كيا ريو أوتوماتيك مستعملة بـ 240 ألف جنيه | صور

بداية من 170 ألف درهم.. 5 سيارات فاخرة في الإمارات | صور

قيمة الوديعة الدولارية لأبرز سيارات فولكس فاجن| صور

أرخص 5 سيارات ياباني مستعملة لذوي الاحتياجات الخاصة| صور

مازدا 2 أوتوماتيك مستعملة بـ 240 ألف جنيه | صور

سعر فورد اكسبيديشن موديل 2023 في السعودية | صور

ترشيحاتنا

حدث ليلا| كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه بالجيزة.. 20 غرزة لأفشة وسخرية من شيرين بالكويت

خمس ليال يستجاب فيها الدعاء.. منها ليلة الجمعة

موازنة البرلمان ستناقش الحساب الختامى لـ2021-2022 المتعلقة بـوزارتي النقل والإسكان.. الأسبوع المقبل

منها جهاز للأطفال… أفضل تابلت تشتريها في 2023

سعر لكزس UX موديل 2023 في السعودية | صور

عايزين نغني معاك..أبطال قادرون باختلاف يوجهون رسالة لـ تامر حسني على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

بتقلدنى | أحلام تفتح النار على جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو .. اعرف القصة

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ