أغلى من البترول والغاز الطبيعي.. العثور على تراب نادر فاجأ الجميع

للمرة الأولى في السويد، تم العثور على أكبر رواسب للأتربة النادرة في أوروبا، والتي تدخل في استخدامات متعددة من الهواتف المحمولة إلى الصواريخ.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لا يتم استخراج أي رواسب للأتربة النادرة في أوروبا في الوقت الحالي، وأشاد وزير سويدي بهذا الاكتشاف باعتباره وسيلة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين.

يُنظر إلى الاكتشاف أيضًا على أنه قوي للتحول الأخضر، نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

تم استيراد حوالي 98 ٪ من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2021 من الصين.

ويوجد الآن أكثر من مليون طن الآن في أقصى شمال السويد، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه يمثل جزءًا بسيطًا من احتياطيات العالم البالغة 120 مليون طن ، وفقًا لتقديرات أمريكية.

يشير مصطلح الأرض النادرة إلى مجموعة من 17 عنصرًا تُستخدم لصنع مجموعة من المنتجات والبنية التحتية التي تزداد أهمية في الحياة اليومية.

يمكن العثور عليها في الهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والقطارات، لكنها مهمة أيضًا للتكنولوجيا الخضراء بما في ذلك توربينات الرياح والمركبات الكهربائية. بعضها ضروري للمعدات العسكرية مثل أنظمة توجيه الصواريخ.

يعتبر الاستخراج صعبًا ويحتمل أن يكون ضارًا بالبيئة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها خمسة أضعاف بحلول عام 2030 .

قال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون العام الماضي: "الليثوم والأتربة النادرة ستكون قريبًا أكثر أهمية من النفط والغاز".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، قال وزير الطاقة السويدي إيبا بوش إن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى للحصول على هذه المواد، وأصر على ضرورة إجراء تغيير.