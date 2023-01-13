الدولار يهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو

انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا مقابل اليورو، بعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن الأسعار تمضي في اتجاه نزولي مستدام، مما رفع التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وأظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف.



وقالت وزارة العمل الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1% في نوفمبر.

وهذا هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو/ أيار من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.



وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تسجيل المؤشر لأي تغيير.



وبلغ الدولار 1.0845 دولار مقابل اليورو، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 أبريل نيسان، وذلك بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.



وانخفض الدولار 0.34% مقابل اليورو إلى 1.0796 دولار الساعة 1415 بتوقيت غرينتش، و0.3% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2187 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.407% إلى102.7، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو



كما تراجع الدولار في أحدث تداول 1.75% مقابل الين إلى 130.2 ين للدولار.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.59% إلى 0.6947 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.6378 دولار.



وجرى تداول اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند أعلى مستوى في خمسة أشهر بلغ 6.747 مقابل الدولار وسط تفاؤل بأن الاقتصاد الصيني في سبيله للتعافي.



وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت بتكوين لخامس يوم على التوالي وسجلت أعلى مستوى خلال شهر عند 18159 دولارًا.