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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الرجاء المغربي بعد ضم لاعب الزمالك السابق.. تفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك


تلقى نادي الرجاء المغربي صدمة بشأن التعاقد مع زكريا الوردي، لاعب نادي الزمالك السابق.
وكان عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي، أعلن خلال الساعات الماضية، تعاقد ناديه رسميا مع زكريا الوردي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعنون موقع " لو 360 سبورت " المغربي :”"قائمة الزمالك" تصدم الرجاء في دوري أبطال افريقيا”.
وذكر الموقع المغربي، أن زكريا الوردي لن يتمكن من المشاركة مع الرجاء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب قيده في قائمة الزمالك القارية، وسيكتفي اللاعب بالمشاركة مع فريقه الجديد في البطولات المحلية فقط.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن في شهر ديسمبر الماضي، فسخ تعاقده مع زكريا الوردي، بناء على طلب الأخير، بسبب تعرضه لهجوم شرس من جماهير القلعة البيضاء، نتيجة تسببه في خسارة الفريق أمام الأهلي بكأس السوبر المصري.

 

تفاصيل خطأ الوردي أمام الأهلي
 

شارك زكريا الوردي أساسيا مع الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر المصري، التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي في الإمارات، وفي الدقيقة  38 مرر كرة للخلف (أمام منطقة جزاء الزمالك) استغلها برونو سافيو وسجل منها هدف التقدم لـ الأهلي.

وانتهي لقاء السوبر بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد.

 

أرقام زكريا الوردي مع الزمالك


شارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات في مختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع أي هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ زكريا الوردي مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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