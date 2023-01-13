حسين فهمي يستعد لمسرحية امسك حرامي مع المخرج عصام السيد.. صور

بدأ الفنان حسين فهمي في التحضير لمسرحيته الجديدة امسك حرامي والتى يقدمها على المسرح الحديث في ثاني أيام عيد الفطر القادم.



وعقد حسين فهمي مساء أمس جلسة عمل مع مخرج المسرحية عصام السيد والفنان محسن منصور رئيس المسرح الحديث وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل بدء البروفات.



تفاصيل عرض مسرحية امسك حرامي



كشف الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث عن تفاصيل عرض "امسك حرامي" ثانى أيام عيد الفطر 2023.

عرض "امسك حرامي" إخراج عصام السيد وتأليف سارة هجرس وبطولة الفنان حسين فهمى.

وأقيم مؤخرا مؤتمر للكشف عن خطة عروض البيت الفنى للمسرح لعام 2023 بحضور وزيرة الثقافة للدكتورة نيفين الكيلانى والمخرج خالد جلال وعدد من الفنانين أبرزهم سميحة أيوب و سامح حسين ومحسن منصور .





وصرح المخرج خالد جلال، بأن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، يعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيراً إلى أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

ويتضمن المؤتمر عرضاً لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، ولفيف من النقاد والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر .