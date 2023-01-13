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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغاني ومشغولات يدوية.. النوبيون يبهرون ضيوف المعرض العربي للأسر المنتجة

صدى البلد

خصص برنامج 8 الصبح، فقرة خاصة عن الحرف اليدوية، وتميز أهل النوبة، فى صناعة بعض الأشياء المميزة.

 

وأكد إيهاب سليمان أحد المشاركين فى معرض العربي للأسر المنتجة بـ قصر القبة " بيت العربي"، أن المعرض يشارك فيه 13 دولة عربية، وان البيع كان كبير، ومميز.

وأوضح أن جميع السفراء والمسئولين كانوا يتجولون فى الجناح المصري، لمتابعة القطع اليدوية المميزة.

كما قالت عائشة محمد مشاركة بمعرض  العربي، إن فلسطين، من أكثر الدول التى تقدم صناعات يدوية مميزة، وتيشبه الصناعات البدوية والنوبية.

وتابعت أنه تم تقديم أكثر من عروض فنه بالمعرض، نالت إعجاب الجميع، وقامت بالغناء على الهواء.

وظهرت الإعلامية هبة ماهر بارتداء بعض القطع المصنوعة يدويًا على الهواء، وهى فى حالة فرح.

الحرف اليدوية معرض العربي معرض العربي للأسر المنتجة بيت العربي دولة عربية

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