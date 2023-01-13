عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برئاسة أحمد وفيق.. تكريم اسم سامي العدل بـ مهرجان المنصورة المسرحي

الراحل سامي العدل
الراحل سامي العدل

قرر مسئولو مهرجان المنصورة المسرحي الإعلان عن مفاجأة جديدة في المهرجان بدورته الثانية، والتي ‏تقام في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، وقد ‏استقرت إدارة المهرجان على تكريم اسم الفنان القدير الراحل سامي العدل، لما قدمه من إبداع ‏مسرحي وفني خلال مسيرته الطويلة.‏

 

ويتسلم تكريم الفنان الراحل أشقائه كلا من، المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست د. مدحت ‏العدل، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة ‏المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل سامي العدل، وأبرز ‏أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والإنتاج.

 

 الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، ‏وهو أحد أصحاب شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية انتهت 10 يوليو 2015.‏  

 

الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا أيمن مختار محافظ الدقهلية ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في ‏دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد ‏الجليل ويرأس اللجنة الإعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و 4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على ‏هامشه العديد من الورش الفنية.‏

مهرجان المنصورة المسرحي سامي العدل الراحل سامي العدل جمال العدل مدحت العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة بشأن فتوح ويهاجم فيريرا

موضوعات متعلقة

مفيش أخبار.. أغنية جديدة لـ هشام عباس بتوقيع حميد الشاعري

حسين فهمي يستعد لمسرحية امسك حرامي مع المخرج عصام السيد.. صور

طارق الشناوي يطالب بتحويل مصطفى كامل للتحقيق فورا.. تفاصيل

فيديو.. عمر العبد اللات يطلق أغنية المكان المعتبر

الموت يفجع المخرج عمرو سلامة

عايزين نتدلع.. مروة نصر تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

قبل موعده بأيام.. حفل هلا رشدي يرفع شعار "كامل العدد"

حذفه فورا .. محمد لطفى ينشر فيديو من تصوير رمضان كريم 2

ترشيحاتنا

المواجهة المرتقبة.. ناقد رياضي: مباراة الأهلي والزمالك تحسم شكل الصراع على الدوري

الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية

الأهلي يشارك.. قناتان مفتوحتان تنقلان قرعة كأس العالم للأندية

تعاف ونمو.. صندوق النقد يبعث برسائل طمأنينة للاقتصاد العالمي

المحافظة بتغرق.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب شوارع الإسكندرية

بالقانون..حظر تغيير نشاط المحال العامة دون ترخيص و غرامة كبيرة للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ