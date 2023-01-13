برئاسة أحمد وفيق.. تكريم اسم سامي العدل بـ مهرجان المنصورة المسرحي

قرر مسئولو مهرجان المنصورة المسرحي الإعلان عن مفاجأة جديدة في المهرجان بدورته الثانية، والتي ‏تقام في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، وقد ‏استقرت إدارة المهرجان على تكريم اسم الفنان القدير الراحل سامي العدل، لما قدمه من إبداع ‏مسرحي وفني خلال مسيرته الطويلة.‏

ويتسلم تكريم الفنان الراحل أشقائه كلا من، المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست د. مدحت ‏العدل، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة ‏المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل سامي العدل، وأبرز ‏أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والإنتاج.

الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، ‏وهو أحد أصحاب شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية انتهت 10 يوليو 2015.‏

الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا أيمن مختار محافظ الدقهلية ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في ‏دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد ‏الجليل ويرأس اللجنة الإعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و 4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على ‏هامشه العديد من الورش الفنية.‏