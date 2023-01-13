عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرجوا بسلم هيدروليكي.. إنقاذ أسرة من وسط النيران في حريق شقة بالعجوزة

صدى البلد

أنقذ رجال الحماية المدنية 5 أفراد داخل شقة بالعجوزة شب فيها حريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة يفيد بنشوب حريق في شقة بشارع الدكتور حجازي، بدائرة القسم والتهمت النيران الشقة بأكملها وتم إنقاذ 5 من أفراد الأسرة عبر السلم الهيدروليكي.

 

وتم الإطفاء والتبريد بواسطة الحماية المدنية دون إصابات أو وفيات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق ماس كهربائي النيابة العامة الحماية المدنية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

موضوعات متعلقة

اصطدام ميكروباص بسور محور الفريق كمال عامر بالعمرانية

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق شقة في البدرشين

الطريق إلى المشنقة.. جثة بدون أعضاء حساسة تكشف جريمة العشق الحرام بكرداسة

إحالة أوراق سيدة وزوجها العرفي في قضية ميكانيكي كرداسة إلى المفتي

براءة مالك عقار فيصل ومهندسي الحي من التزوير والتربح

على كورنيش العجوزة.. ميني باص يطيح بـ3 أشخاص بجوار مسرح البالون

قصوا شعرها وقتلوا كلبها.. فتاة أكتوبر أفشت علاقتها الآثمة بحبيبها فانتقم منها

إخماد حريق التهم سلم المشاة أمام «هايبر وان».. فيديو وصور

ترشيحاتنا

المواجهة المرتقبة.. ناقد رياضي: مباراة الأهلي والزمالك تحسم شكل الصراع على الدوري

الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية

الأهلي يشارك.. قناتان مفتوحتان تنقلان قرعة كأس العالم للأندية

تعاف ونمو.. صندوق النقد يبعث برسائل طمأنينة للاقتصاد العالمي

المحافظة بتغرق.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب شوارع الإسكندرية

بالقانون..حظر تغيير نشاط المحال العامة دون ترخيص و غرامة كبيرة للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ