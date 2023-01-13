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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الدواء للأغنياء فقط.. أزمة نقص العلاج تضرب الصين

أطباء في الصين..
أطباء في الصين.. Wei Liang/China News Service/VCG/Getty Imag

تعاني الصين حاليا من أزمة نقص الأدوية، إذ تشهد نقص أنواع كثيرة من المضادات الحيوية فضلا عن أدوية علاج عدوى كوفيد-19.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ينتهك البعض القواعد الصينية لشراء الأدوية، رغم أنها تستغرق الكثير من الوقت لإتمام عملية الشراء.

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وشهدت الصين خلال الآونة الأخيرة زيادة الطلب على الادوية، خاصة لكبار السن الذين يعانون من نقص المناعة، وفي الأسابيع الأخيرة ، تحول الكثير إلى السوق السوداء حيث يزعم الباعة المتجولون أنهم يبيعون علاجات كوفيد-19.

لكن الغريب أن هذه الأدوية كان معروف عنها أنها غلبا ما تكون أدوية هندية الصنع مثل Paxlovid من Pfizer و Molnupiravir من Merck إلى منتج Bonafide، ويتم بيعها بمبلغ يقرب من ثمانية أضعاف سعر السوق.

وتزايدت حالة الإحباط في الصين بسبب نقص الأدوية، بعد إعلان الحكومة الصينية فشلها في التوصل إلى اتفاق مع شركة فايزر لإدراج شركة باكسلوفيد في إطار خطة التأمين الوطنية الخاصة بها.

وقال المسؤولون إن السعر المطلوب مرتفع للغاية، وقد يعني هذا القرار أنه بعد 31 مارس ، سيكون الدواء متاحًا فقط لأولئك الذين يستطيعون دفع السعر الكامل فقط.

وكان قد ثبت أن عقار باكسلوفيد يقلل من مخاطر الوفاة والاستشفاء في المرضى المعرضين لخطر كبير عند استخدامه بعد وقت قصير من ظهور الأعراض. 

في فبراير الماضي ، أصبح الدواء ، الذي يستخدم على نطاق واسع في البلدان المتقدمة ، أول مرة يتم تناوله عن طريق الفم خصيصًا لـ كوفيد-19 يتم ترخيصه في الصين.

كوفيد-19 الحكومة الصين المضادات الحيوية

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