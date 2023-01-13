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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة صعبة على أوكرانيا والقتال مازال مستمرا في سوليدار.. تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار اليوم الجمعة، أن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية اندلع في وقت متأخر من الليل في بلدة سوليدار المتنازع عليها في شرق أوكرانيا.

 

وقالت ماليار عبر "تيليجرام" إن "الليلة في سوليدار كان صعبة وقوية، والقتال فيها مستمر"، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.


وأضافت أن القوات الروسية ألقت 'كل القوات الرئيسية تقريبا باتجاه دونيتسك وحافظت على كثافة عالية للهجوم، في إشارة إلى المدينة الشرقية.


كما أشارت ماليار إلى أن القتال في سوليدار مازال مستمر ونفت أنها وقعت ضمن نطاق سيطرة روسيا، وأن هذه كانت "حالة حرب صعبة" لكن القوات الأوكرانية كانت "تحاول بشجاعة الصمود" على الرغم من المزاعم الروسية بأنها سيطرت على المنطقة.
 

القوات الأوكرانية القوات الروسية الدفاع الأوكراني

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