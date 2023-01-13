ليلة صعبة على أوكرانيا والقتال مازال مستمرا في سوليدار.. تفاصيل

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار اليوم الجمعة، أن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية اندلع في وقت متأخر من الليل في بلدة سوليدار المتنازع عليها في شرق أوكرانيا.

وقالت ماليار عبر "تيليجرام" إن "الليلة في سوليدار كان صعبة وقوية، والقتال فيها مستمر"، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.



وأضافت أن القوات الروسية ألقت 'كل القوات الرئيسية تقريبا باتجاه دونيتسك وحافظت على كثافة عالية للهجوم، في إشارة إلى المدينة الشرقية.



كما أشارت ماليار إلى أن القتال في سوليدار مازال مستمر ونفت أنها وقعت ضمن نطاق سيطرة روسيا، وأن هذه كانت "حالة حرب صعبة" لكن القوات الأوكرانية كانت "تحاول بشجاعة الصمود" على الرغم من المزاعم الروسية بأنها سيطرت على المنطقة.

