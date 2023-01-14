ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي محاولات مستمرة لترسيخ وجود مخاطر محتملة من وجود نيبير او النجم الطارق المذكور فى القرآن المعروف باسم (النجم الأحمر) أو النجم الطارق وأنه لايزال يقترب من الأرض على الرغم من اكتشاف عدم صحة ادعاءاتهم السابقة حول الصيحة والهدة وانهيار الحقل المغناطيسي وتزلزل الأرض منتصف رمضان.

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ومازالت هذه الشائعات متداولة بمعلومات خاطئة عن سرعة الرياح الشمسية والمغناطيسية وخرائط القبة السماوية وتوظيفها بشكل سىء لخدمة فكرة وجود نيبيرو - النجم الطارق أو النجم الأحمر الأحمر أو الكوكب إكس أو الكوكب ذو الذنب سمة ما تشاء في مدار 3600 سنة أو مدار 360 عامًا ويعبر قرب جميع الكواكب الأربعة الغازية.

وكشف المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا الأمر غير حقيقي وليس له أساس علمي، ومن أبسط الحقائق العلمية لا يمكن لكوكب يعبر قرب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون ويبقى في هذا المدار لأكثر من مليون سنة.