قبل انطلاقها غدا| 13 قرار نهائي بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. تنطلق رسميا غدا السبت الموافق 14 يناير 2023 في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات التعليمية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أحدث القرارات الصادرة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي :

الامتحان يكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 % ورقيًا

ويكون الامتحان الالكتروني والورقي المقالي في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للإمتحان

في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول .

طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ، وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

سيكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني

تتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية

امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقية بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية .

الوزارة أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوي الرغبة فى تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بحيث يتسلم الطالب نسخة ورقية من إمتحان المادة التى يرغب في أدائها ، بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك

فى حالة رغبة طالب الصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية (أو العكس)

يتم تسليم الطالب إمتحان ورقى لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الإمتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى منه بذلك

يتم تسليم الطالب إمتحان ورقى لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الإمتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى منه بذلك يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الإستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد إنتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الأول

فى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الإمتحان الإلكتروني يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الإمتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023 : اللغة العربية - الفلسفة والمنطق

الاثنين 16 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا

الأربعاء 18 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء

السبت 21 يناير 2023 : الفيزياء - التاريخ

الاثنين 23 يناير 2023 : الرياضيات - الاحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

الاحد 15 يناير 2023 : اللغة العربية - تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا

الثلاثاء 17 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى - الفيزياء

الاحد 22 يناير 2023 : اللغة الأجنبية الثانية -الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 24 يناير 2023 : الكيمياء - علم النفس

الأربعاء 25 يناير 2023 : التاريخ - الاحياء

