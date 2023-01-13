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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التالتة يمين | أوباما يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد انضمامه للحزم السعودي

يوسف أوباما
يوسف أوباما

وجه يوسف أوباما، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلي جماهير نادي الزمالك، عقب انضمامه إلى فريقه الجديد الحزم السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب يوسف أوباما في منشور له: “جماهير الزمالك العظيمه اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وانا على اعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنيه كلاعب وانا مؤمن ان التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري”.

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وتابع: “جمهور الزمالك الغالي مازالت اصواتكم وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم انتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين.. ‎سوف اشتاق الى اصواتكم في المدرجات ولن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر في يوم من الايام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم”.

ووصل  يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي السعودية صباح اليوم الجمعة، من أجل الانضمام الي فريقه الجديد الحزم السعودي.

وانتقل يوسف أوباما الي نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند الشراء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن موافقته على إعارة أوباما لأحد الأندية السعودية مع خيار الشراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج لاعب الوسط يوسف أوباما عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للإعارة بعدما خرج من حسابات جوسفالدو فيريرا منذ بداية الموسم.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "وافقت على رحيل يوسف أوباما لأحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة من أجل المشاركة واستعادة الثقة من جديد لأنه تأثر نفسيا بسبب الهجوم عليه".

ومن المنتظر أن يعلن نادي الحزم السعودي عن ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك إعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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