كرواتيا وإستونيا: سنستمر في دعم أوكرانيا عسكريا

قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.



وقال بلينكوفيتش - في اجتماع مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في العاصمة الاستونية تالين- "نحن لا ننشر ما نقدمه للأوكرانيين، لكنها مساعدة عسكرية كبيرة تتماشى مع ما يتوقعه الأوكرانيون من حلفائهم وشركائهم وسنواصل القيام بذلك"-وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشار بلينكوفيتش أيضًا إلى أنه لسوء الحظ، فشل بعض النواب الكرواتيين في اتخاذ الخيارات التاريخية الصحيحة بشأن الموقف عندما "كان اختيارًا بسيطًا بين الخير والشر".



ومن جانبها، أكدت كالاس في الاجتماع أيضًا على ضرورة تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفة أنه من المهم خفض "السقف السعري" للنفط الروسي ومواصلة البحث عن طريقة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.



يشار إلى أنه في 16 ديسمبر الماضي، رفض البرلمان الكرواتي اقتراحًا بأن تنضم كرواتيا إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش الأوكراني.

