عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كرواتيا وإستونيا: سنستمر في دعم أوكرانيا عسكريا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.


وقال بلينكوفيتش - في اجتماع مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في العاصمة الاستونية تالين- "نحن لا ننشر ما نقدمه للأوكرانيين، لكنها مساعدة عسكرية كبيرة تتماشى مع ما يتوقعه الأوكرانيون من حلفائهم وشركائهم وسنواصل القيام بذلك"-وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

 


وأشار بلينكوفيتش أيضًا إلى أنه لسوء الحظ، فشل بعض النواب الكرواتيين في اتخاذ الخيارات التاريخية الصحيحة بشأن الموقف عندما "كان اختيارًا بسيطًا بين الخير والشر".

 


ومن جانبها، أكدت كالاس في الاجتماع أيضًا على ضرورة تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفة أنه من المهم خفض "السقف السعري" للنفط الروسي ومواصلة البحث عن طريقة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

 


يشار إلى أنه في 16 ديسمبر الماضي، رفض البرلمان الكرواتي اقتراحًا بأن تنضم كرواتيا إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش الأوكراني.
 

أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء الكرواتي بلينكوفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

رذيلة بجوار الجثة .. سيدة تخنق زوجها بمعاونة عشيقها بعد كشفه الخيانة في أطفيح

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

روسيا تعلن خفض أسعار القمح بدءاً من 18 يناير.. تفاصيل

السفير الهولندي: سعداء بتفعيل الشراكة المميزة لاكتشاف المواهب مع الأهلي

المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

السعودية.. الملك سلمان يصدر مرسوما بشأن الشراكة والتعاون مع أمريكا.. تفاصيل

طالبان رفضت التدخل.. حريق بمكتبة وزير العدل الأفغاني السابق |شاهد

لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. بدء البحث عن ذهب اليهود المفقود في هولندا

غير تقليدية ولذيذة .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

في عيد ميلادها.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب فساتين درة.. شاهد

فيديو

مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ