حوافز للأسر الملتزمة.. التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قضية الزيادة السكانية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول الزيادة السكانية، لمناقشة التحديات القائمة والفرص المحتملة، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ إلقاء نظرة حول تقسيم الشرائح السكانية ونسب الأعمار، ومناقشة أسباب الزيادة الهائلة في عدد السكان خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى التحديات التي تنتج عن الزيادة السكانية، والجهود ومبادرات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وأيضا آليات التعامل المنهجي مع الزيادة السكانية الحالية، وما هى الحلول للتعامل مع الوضع القائم ومنع تفاقمه مستقبلا.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات؛ تضمنت استقلال المركز القومي للسكان على أن تعود تبعيته مباشرة إلى مجلس الوزراء لضمان التواصل الفعال والتشبيك مع كل الجهات المعنية بالملف، مع تفعيل الحوكمة والرقابة لأوجه عمله، وضرورة تفعيل هذا الملف فى الأحزاب والاهتمام به، وكذلك الكيانات السياسية الأخري، وعلى رأسها التنسيقية.

كما أوصت بدراسة الأنماط الاقتصادية التي يلجأ بسببها الأفراد لزيادة الإنجاب، مثل العمالة الزراعية الكثيفة وغيرها عن طريق توفير الآلات والمعدات اللازمة كبديل للعنصر البشري، وصياغة خطاب إعلامي مؤثر ومتنوع يعتمد على إبراز النماذج الحقيقية الرائدة في تنمية أسرهم، فضلا عن نشر رسائل محفزة من خلال نجوم المجتمع في شتى المجالات، مع وضع مجموعة من الحوافز للأسر الملتزمة بتنظيم النسل لتشجيعهم على ذلك.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وريهام الشبراوي عضو التنسيقية.

وشارك فى الورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية، تضمنت أحزاب المؤتمر وإرادة جيل ومصر بلدي والشعب الجمهوري والعدل والحركة الوطنية والتجمع والغد والأحرار الدستوريين والمحافظين والجيل الديموقراطي والاصلاح والنهضة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني .