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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جواهر بأسعار زهيدة.. محمود فايز يطالب أندية الدوري بمتابعة أمم إفريقيا للمحليين

الكاف
الكاف

طالب محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني مسئولي أندية الدورى الممتاز بمتابعة بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقرر انطلاقها اليوم الجمعة فى الجزائر ومتابعة لاعبي المنتخبات المشاركة فى بطولة الشان.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
النهارده هتبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر.. في نادي فكر يرسل مدير رياضي أو  عضو لجنة فنية أو محلل أداء يتابع المباريات..؟؟ يشوف محترفين ممكن ينفعوا في مصر..؟ أسعار قليلة وتنوع كبير وسوق ممتاز وأعمار مختلفة..؟؟ هتلاقي جنبك في الملعب وكلاء أجانب من أوروبا وكشافين بيتابعوا الماتشات ممكن تقعد جانبهم هتستفيد.

وأضاف محمود فايز: ومن بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين ممكن تطلع جواهر بأسعار زهيدة ومش هتتكلف إلا سعر تذكرة السفر والإقامة بس أفادة لو تعلمون عظيمة.

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حكم مصري فى كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين

ويشارك الحكم المصري محمود عاشور فى إدارة مباراة الافتتاح لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بين الجزائر وليبيا المقرر إقامتها اليوم الجمعة حكما لتقنية الفيديو المعروفة بـ var.

وتقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة (المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران (المجموعتين الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين عن وقوع منتخب الجزائر، مستضيف البطولة، بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

أما المجموعة الرابعة، في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالي وأنغولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكونغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني فى بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.

وكان عصام عبدالفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف توجه إلى الجزائر من أجل الإشراف على حكام بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشان.

من جانبه قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد : سوف أشرف على حكام بطولة الشان المقرر إقامتها في الجزائر لمدة شهر .

وأضاف: بطولة الشان فى الجزائر سوف تشهد مشاركة الثنائي الدولي محمد عادل حكمًا للساحة ومحمود عاشور لتقنية الفيديو المعروفة بـ الـ var.

وأشار عصام عبدالفتاح إلى أن اختيار الثنائي محمد عادل ومحمود عاشور للمشاركة في إدارة مباريات الشان جاء بعد ترشيح اتحاد الكرة لهما وإرسال ذلك بشكل رسمي إلى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف . 

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شان الجزائر 

تعد بطولة إفريقيا للمحليين 2022 التي ستقام بالجزائر في  الفترة الممتدة من 13 يناير حتى 4 فبراير القادم هي النسخة السابعة للبطولة منذ تاريخ نشأتها لأول مرة عام 2009 .
بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان هي بطولة تقام كل عامين تحت عباءة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. 
 

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الكونغو الأكثر تتويجًا بلقب الشان 

ويعتبر الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان منتخب الكونغو حيث حصل على لقبين عامي 2009 و 2016 والمغرب عامي 2018 و2020 
شان الجزائر سيعرف مشاركة 18 منتخبًا لأول مرة بعد أن كان عدد المنتخبات 16 منتخبًا فى الوقت السابق .  

المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان هي : الجزائر ليبيا الموزمبيق أثيوبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية أوغندا كوت ديفوار السنغال المغرب السودان مدغشقر غانا مالي أنغولا موريتانيا الكاميرون النيجر الكونغو.

بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان ستشهد غياب منتخب مصر وتونس.

يتم تقسيم المنتخبات 18 المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان إلى 5 مجموعات- 3 مجموعات من 4 منتخبات - مجموعتين من 3 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني الـ3 مجموعات المتكونة من أربع منتخبات ويتأهل منتخب فقط من مجموعات الـ3 منتخبات الى ربع نهائي البطولة.

الملاعب التي ستحتضن الشان هي ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة ملعب ميلود هدفي بوهران ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعب 19 ماي بعنابة. 

كاس امم افريقيا الدوري الممتاز محمود فايز منتخب مصر بطولة الشان محمود عاشور عصام عبد الفتاح

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