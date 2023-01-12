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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في افتتاح أمم أفريقيا للمحليين بين الجزائر وليبيا

صدى البلد

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الدولي محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة الافتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بين الجزائر وليبيا غدا، الجمعة.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة (المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران (المجموعتان الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الجزائر، مستضيف البطولة، بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

أما المجموعة الرابعة، فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالي وأنغولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.

كاف محمود عاشور كأس أمم أفريقيا للمحليين الجزائر ليبيا

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