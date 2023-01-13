بعد إجراء القرعة .. جوائز كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المغرب، مطلع شهر فبراير المقبل.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 1 فبراير المقبل، في الدور التمهيدي.

ويشارك فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية باعتباره بطل اخر بطولة دوري أبطال آسيا للعام الماضي بينما يلعب الوداد المغربي باعتباره بطل دوري ابطال افريقيا و المستضيف للبطولة في حين يشارك النادي الأهلي باعتباره وصيف بطولة دوري ابطال افريقيا .

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

كأس العالم للأندية .. الأهلي X أوكلاند سيتي، (الدور التمهيدي)، 1 فبراير.

كأس العالم للأندية.. المتأهل من لقاء الأهلي وأوكلاند سيتي X سياتل ساوندرز الأمريكي،

كأس العالم للأندية.. (ربع النهائي)، 4 فبراير. الوداد المغربي X الهلال السعودي،

كأس العالم للأندية.. (ربع النهائي)، 4 فبراير. المتأهل من الوداد والهلال X فلامنجو البرازيلي،

كأس العالم للأندية.. (نصف النهائي)، 7 فبراير المتأهل من (الأهلي – أوكلاند سيتي – سياتل ساوندرز) X ريال مدريد، (نصف النهائي)، 8 فبراير.

كأس العالم للأندية.. وسيقام نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير.

جوائز مونديال الأندية

وتبلغ جوائز مونديال الأندية التي تستضيفها المغرب بمشاركة النادي الأهلي فى النسخة القادمة نحو 16 مليون ونصف المليون دولار .

وجاءت الجوائز الخاصة بمونديال الأندية على النحو التالي:

المركز الأول: خمسة ملايين دولار.

المركز الثاني: أربعة ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: مليون دولار.

المركز السابع: نصف مليون دولار.

خالد الغندور يعلق على مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية

سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

كتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك قائلًا "كلهم ابطال و الاهلي يبقي كبير حتي لو مش بطل في النسخة الأخيرة".

ويشارك الأهلي، في النسخة الحالية من مونديال الأندية بصفته بديلا لممثل البلد المنظم، لحصول الوداد البيضاوي على لقبي دوري الأبطال والدوري المغربي، في وقت تمنع فيه اللوائح مشاركة فريقين من نفس الدولة